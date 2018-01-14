"Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки

14.01.2018 20:43

Сегодня, 14 января, Военное телевидение Украины опубликовало видеосюжет с позиций ВСУ у прифронтовой Авдеевки. Защитники Украины признаются, что перемирия нет.



По словам украинских военнослужащих, оккупанты "подло себя ведут". Несмотря на объявленное еще с 23 декабря перемирие, обстрелы не утихают. Гранатометы со стороны противника работают постоянно. А недавно средь бела дня начался минометный обстрел.



Также воины АТО рассказали, что минимум дважды в неделю гибридные войска захватчиков применяет беспилотники. Те проводят разведку, после чего начинается более прицельный обстрел.



