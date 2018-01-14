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"Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки
14.01.2018 20:43
Сегодня, 14 января, Военное телевидение Украины опубликовало видеосюжет с позиций ВСУ у прифронтовой Авдеевки. Защитники Украины признаются, что перемирия нет.
По словам украинских военнослужащих, оккупанты "подло себя ведут". Несмотря на объявленное еще с 23 декабря перемирие, обстрелы не утихают. Гранатометы со стороны противника работают постоянно. А недавно средь бела дня начался минометный обстрел.
Также воины АТО рассказали, что минимум дважды в неделю гибридные войска захватчиков применяет беспилотники. Те проводят разведку, после чего начинается более прицельный обстрел.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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