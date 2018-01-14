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Архив - Донецкая область

Появился видеосюжет о медицинских бедах села Возрождение в "серой зоне" Донбасса

14.01.2018 16:07
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Появился видеосюжет о медицинских бедах села Возрождение в "серой зоне" Донбасса

Село Возрождение (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) находится в "серой зоне". В населенном пункте до начала боевых действий проживало 215 человек. Сейчас здесь остались, в основном, пожилые люди, которым необходимо качественное медицинское обслуживание. Но его в селе нет.

Как сообщается в сюжете Общественного ТВ Донбасса, в селе работает один фельдшерский пункт. Медсестра выезжает на вызов на велосипеде, работая на 2 поселка. По ее словам, медикаменты дают только на предоставление неотложной помощи.

Более серьезную медицинскую помощь люди получают в соседнем поселке Мироновский за 10 км. Причем транспортного сообщения между этими населенными пунктами нет.

Скорая помощь приезжает из Бахмута (бывший Артемовск). До войны дорога занимала полчаса, а сейчас, по разбитым тяжелой техникой дорогам - почти час.

Для того, чтобы добраться в больницу самостоятельно, людям приходится договариваться с односельчанином, у которого есть машина, и оплачивать бензин. Других вариантов, как и транспорта, просто нет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, медицина, Бахмутский район, серая зона
 
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