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Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у президента РФ Владимира Путина не хватает средств даже на то, чтобы "прокормить свой народ". Так что мечтам "ДНР" и "ЛНР" о слиянии с РФ не суждено сбыться.
В ХІХ веке территория воспринималась как достояние — чем больше территорий, тем государство богаче, но в ХХ веке новые земли стали тем, что нуждается в инвестициях, поэтому новые территории превращаются не в достояние, а в тяжелый груз. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".
По его словам, в России ментальность застряла на уровне если не ХІХ века, то первой половины ХХ века - сталинской эпохи, поэтому РФ пытается приращивать земли.
"А на деле же у Путина нет ресурсов для того, чтобы содержать эти 3-4 миллиона человек Донбасса. На словах Владимир Владимирович к сердцу прижимает "ЛНР" и "ДНР", а не деле у него не хватает денег для того, чтобы прокормить свой собственный народ", — подчеркнул Орешкин.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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