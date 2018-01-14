Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории

14.01.2018 18:55

Политтехнолог Тарас Березовец рассказал о первых шагах по интеграции оккупированной части Донбасса в Украину.



"Донбасс - это регион, который уважает силу. Этим людям надо ее показывать, - заявил Березовец, в комментарии Gazeta.ua. - Местное население будет "стучать" на тех, кто реально совершил преступление. Будут сотни тысяч доносов: на соседей, друзей родственников. Потому что население - советское. Главное - этот "стук" себе обратить на пользу, наказать людей, которые действительно виноваты. И тогда те, кто останутся, 90 процентов местного населения, будут уважать. И они будут думать: я не зря ничего плохого не делал. А этого негодяя, который отжал дом, машины, наказали. Работает закон и власть есть. Иначе не будет никакого уважения".



Он также уверен, что нужно принять закон о "десепаратизации".



"Все люди должны быть разделены, условно говоря, на три категории: основная масса, не совершала военных преступлений - 90 процентов населения. Вторая часть - военных преступлений не совершала, но работала в органах оккупационной власти: в местной полиции, в каком-то министерстве статистики и экономики. Ты якобы формально преступлений не совершил, но работал в оккупационных органах власти и как коллаборационист должен быть лишен возможности работать на госслужбе, не имеешь права избираться местным депутатом, в Верховную Раду, подаваться на любые выборные должности в течение определенного периода. И третья категория - это откровенные преступники, убийцы. Относительно этих людей никакой амнистии не должно быть. Амнистия может быть только по легким статьям. Например, какая-то часть боевиков, не совершивших военных преступлений. Просто участвовали в бандформированиях. Но нет фактов, что они кого-то убивали", - отметил Березовец.



