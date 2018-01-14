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Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию
Руководитель общественной организации Восток SOS Александра Дворецкая считает, что законопроекты о коллаборационизме, которые зарегистрированы некоторыми нардепами, направлены на заигрывание с патриотически настроенной публикой. "Никто на самом деле не собирается думать о том, кто же эти люди, которые виновны в событиях на востоке", - заявила общественница в эфире "Громадського радіо".
"Кто действительно финансировал "референдумы"? Кто действительно их проводил? Кто помогал на местах это организовывать? Мы, зная, что основная часть ответственности лежит на Российской Федерации, должны понимать, что есть и на территории Украины такие люди. Сами законопроекты предусматривают больше коллективную ответственность, чем персональную. Мне кажется, что с этого начинается проблема", – считает Александра Дворецкая.
По ее словам, на неподконтрольных Украине территориях есть довольно большое количество людей, которые занимают нейтральную позицию. И не потому, что у них нет мнения, а потому, что высказывать свою позицию, живя в том же Луганске, довольно небезопасно.
"Многие из этих людей ждут прихода Украины, но не могут ничего активно предпринять. Такие законодательные инициативы (поданные законопроекты о коллаборационизме, – прим.ред.), учитывая, что они еще проходят через призму российской пропаганды и интерпретации, даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение этих территорий под контроль Украины равно наказанию. Потому, что их будут дополнительно проверять, фильтровать, не давать доступ к некоторым должностям, потому что они потенциальные коллаборационисты", – пояснила руководитель "Восток SOS".
По ее мнению, проблема всех поданных законопроектов в том, что каждый человек на неподконтрольной территории просто по факту проживания уже должен будет доказывать, что он невиновен.
"Хотя мне кажется, что процесс должен быть обратный. Я не видела ни одного качественного зарегистрированного законопроекта, который бы улучшал ситуацию с документированием нарушений прав человека, ситуаций, связанных с предательствами. Я в принципе не видела нормальной иллюстрации в правоохранительных органах, СБУ. При этом мы слышим об ответственности школьных учителей, которые принимали участие в "референдуме", участников организации "Мир Луганщины", куда вписывают условно всех бюджетников", – продолжила Александра Дворецкая.
Она считает, что нужно очень аккуратно относиться к тому, кого мы называем коллаборационистами: "Вообще мне кажется, что употреблять такое слово в конфликте, который еще происходит, очень опасно".
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Теги: Донбасс, общественники, оккупанты, ОРДЛО, коллаборационизм
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