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Штаб: в зоне АТО сегодня произошло уже четыре обстрела
Сегодня, 14 января, напряжение вдоль линии разграничения на Донбассе несколько ослабло. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия нет.
Как отмечает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.
На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку от Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.
В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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