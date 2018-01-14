Штаб: в зоне АТО сегодня произошло уже четыре обстрела

14.01.2018 18:07

Сегодня, 14 января, напряжение вдоль линии разграничения на Донбассе несколько ослабло. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия нет.



Как отмечает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении обстрелам из гранатометов подверглись позиции Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.



На Донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку от Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер. В последнем случае украинские воины были вынуждены адекватно реагировать из стрелкового оружия.



В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.