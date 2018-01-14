Стук и взаимопомощь помогли найти юную беглянку из Донецкой области

14.01.2018 17:30

16-летняя школьница из Покровска (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донетчины) перед своим исчезновением позвонила маме. "Я познакомилась с парнем и начинаю новую жизнь", - сказала он. И пропала…



Женщину напугала и заявление, и голос дочери - беспомощный и отстраненный. Сразу после этого звонка, она обратилась в полицию (было это 12 января около 19:00).



По тревоге был поднят личный состав Покровского отдела полиции. Руководили розыскной операции сотрудники управления уголовного розыска области.



Сначала не было никаких зацепок. Девочка - из благополучной семьи, где ее любили, хорошо училась в местном лицее, со всеми ладила. Что толкнула ее на бегство?



Проверялись все версии исчезновения, а ориентировки с приметами юной беглянки были предоставлены всем патрульным нарядам и на блокпосты Донбасса.



В ходе установления связей пропавшего оперативники узнали от подруг, что она подружилась в Сети с незнакомым парнем, который якобы живет в Одессе.



Еще раз прослушав запись звонка девушки к матери, сыщики узнали звук на фоне разговора - стук колес поезда. Проверив графики движения поездов в Одессу, выяснили, что ближайший из них идет из Днепра. К его отправлению к тому времени оставалось менее получаса.



Правоохранители Донетчины обратились за помощью к днепровским коллегам. Им передали ориентировки с приметами пропавшей. Мгновенно задействовать подразделение соседней области удалось благодаря многолетнему сотрудничеству в сфере розыска граждан и личным контактам руководителей оперативного блока.



Полицейские Днепра окружили железнодорожный вокзал. На перроне, откуда отправлялся одесский поезд, юную пассажирку уже ждали сотрудники патрульной полиции на станции №1. Наряды прочесывали и прилегающую территорию…



В последние минуты перед уходом поезда полицейские нашли беглянку, остановив ее в шаге от рискованного поступка. Действовали осторожно, учитывая эмоциональное состояние девушки…



Той же ночью школьницу вернули домой, в Покровск. Правонарушений в отношении девушки не допущено.