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В Доброполье роскошно встретили Старый новый год

14.01.2018 14:27
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В Доброполье роскошно встретили Старый новый год

В городе Доброполье, на центральной площади, 13 января устроили праздник по поводу Старого нового года.

Действовало множество фотозон, были мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, аквагрим, катание на пони, выставка кузнечных изделий… Всех желающих угощали ароматным чаем с самовара. Дед Мороз лично принимал у всех желающих письма с заветные желания и общался с малышами.

Гостей праздника развлекали сказочные герои и колядники. Впоследствии началась театрализованное представление с участием коллетивов города и района.

Во время конкурсной программы дети пели колядки, танцевали и за это получали подарки и сладости.

В конце мероприятия организаторы устроили красочный фейерверк и новогоднюю дискотеку, сообщает сайт горсовета.



Теги: Донбасс, Доброполье, праздник, Старый новый год
 
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