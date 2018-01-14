В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью

14.01.2018 13:54

Жители оккупированного Донецка в соцсетях и пабликах делятся переживаниями по поводу ЧП с повреждением кабеля украинского мобильного оператора Vodafone-Украина (до ребрендинга известного как "МТС-Украина"). В выражениях не стесняются.

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.



Сообщество "Донецк Улицы Города" приводит такой рассказ одного из местных жителей (даем в несколько более цензурном варианте, чем в оригинале):



"Расскажу вам, о своих похождениях в поисках этого дурацкого ФЕНИКСА… Это просто жесть! на главпочтампе и всех почтовых отделениях его купить нельзя... НО.... блин. его и ж и в офисе на Пушкина нельзя купить!!!! у них остались только номера по 1000 р!!! За что платить 1000 если номер работать не будет.... Люди купили номера, пополнили, включили. А они блин не зарегистрированы в сети.



Поехала я в главный офис. а там тоже очередина, девочка писала что есть номера по 100 р, и 50 чел???? неправда это!!!! ТАМ ВООБЩЕ НОМЕРА НЕ ПРОДАЮТ!!!! о чем висит на входе объявление!!! там только красивые номера можно купить, остальные на ПОЧТЕ ДОНБАССА!!!!!! которая тоже их не продает, так как гребаная их система не работает из-за перегрузки!!!



Это все так кричали о том что на хрен нам мтс, мы с фениксом, только… А сейчас оказывается все без мтс помирают и бегают в поисках феникса....



Нахрен отрубать область от связи, если блин сами справиться не в силах!!!



…До понедельника вряд ли связь наладят и система заработает, так говорят на главном офисе Феникса на Шахтерской площади..."



На некоторых офисах появляются записки такого содержания: "Фенкиса нет. Пополнений на Феникс нет! Где продается я душе не гребу!!! Когда включат МТС тоже не знаю!"



"Когда ситуация со связью реально достала..." - комментируют это в Сообществе "Донецк Улицы Города".

Читайте также:

В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности

На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»

Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание

После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске

Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?

Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина

Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги

Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина

В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина

Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина

В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО