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Архив - Донецкая область

В две точки АТО планируется важная доставка

14.01.2018 13:43
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В две точки АТО планируется важная доставка

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай сообщил, что вновь выехал на донбасский фронт.

"Планируем доставку украинского радиосигнала еще в две точки АТО. Громить агрессора вдвойне приятно под украинскую музыку. Слава Украине!" - пишет Мирослав на своей странице в Фейсбуке.



Теги: Донбасс, АТО, волонтеры, Мирослав Гай, радиосигнал
 
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