В Горловке "нащупали" МТС

14.01.2018 14:51

Появились сообщения, что в некоторых частях оккупированной Горловки заработала мобильная связь оператора МТС.



"За всю Горловку не скажу, но связь МТС с Пантелеймоновкой появилась. Правда, при условии нахождения на верхних этажах жилых домов", - сообщает на своей странице в Фейсбуке журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины.

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.

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