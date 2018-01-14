В Мариуполе закрыли главную елку

14.01.2018 17:00

Сегодня, 14 января, состоялось закрытие главной елки Мариуполя на Театральной площади. Мероприятия сопроводили праздничным шоу.



Как передает MRPL.CITY, десятки мариупольцев собрались на Театральной площади, чтобы спеть с творческими коллективами Городского дворца культуры, посмотреть на танцы сказочных персонажей и стать участниками театрализованной постановки.



"Старшее поколение мариупольцев не упустило шанс полакомиться чем-нибудь вкусным или приобрести сувенир на праздничной ярмарке, которая через несколько дней также прекратит работу", - отмечает MRPL.CITY, напоминая, что огни на главной елке Мариуполя зажгли 19 декабря - в День святого Николая.