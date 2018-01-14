Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне

14.01.2018 20:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне

В Авдеевке, которая продолжает оставаться одной из горячих точек донбасского фронта, руководство местного коксохимического завода (градообразующее предприятие) обсудило с представителями военно-гражданской администрации и городскими службами совместную работу на ближайшую перспективу.

"В приоритете - ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, - сообщил на своей странице в Фейсбуке гендиректор АКХЗ Муса Магомедов. - Но большую часть времени потратили на обсуждение идеи строительства плавательного бассейна- мечты большинства авдеевцев, не только моей. Специалисты получили первые вводные. Безусловно, есть различные сложности на пути её осуществления, но это на то и мечта, чтобы за неё побороться".

Читайте также

Авдеевка попала под обстрел, есть повреждения

Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки



Теги: Донбасс, Авдеевка, бассейн, АТО, Муса Магомедов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх