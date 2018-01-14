В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне

14.01.2018 20:02

В Авдеевке, которая продолжает оставаться одной из горячих точек донбасского фронта, руководство местного коксохимического завода (градообразующее предприятие) обсудило с представителями военно-гражданской администрации и городскими службами совместную работу на ближайшую перспективу.



"В приоритете - ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, - сообщил на своей странице в Фейсбуке гендиректор АКХЗ Муса Магомедов. - Но большую часть времени потратили на обсуждение идеи строительства плавательного бассейна- мечты большинства авдеевцев, не только моей. Специалисты получили первые вводные. Безусловно, есть различные сложности на пути её осуществления, но это на то и мечта, чтобы за неё побороться".

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