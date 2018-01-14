Воздух! В зоне АТО сбит вражеский "Орлан"

14.01.2018 18:33

Сегодня, 14 января, в районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа.



"Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба, - отмечает пресс-центр штаба АТО. - Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА".



"Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.