- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер
Фейковых солдатская «мать», мошенница Надежда Курамшина, которая работает на Виктора Медведчука и ездит, что называется, к главарю «ДНР» Захарченко без приглашения, ранее отметилась на эфире в Михеила Саакшивли, собирается 19 января разбить под Министерством обороны Украины палаточный городок. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского волонтера и блогера Романа Доника.
По его словам, России срочно нужно нивелировать успех государства в деле освобождения пленных и заложников. После того, как работа по освобождению, политиков и депутатов, хотя по факту больше всего сделала вице-спикер парламента Геращенко, начала давать реальные результаты, Медведчук, Рубан, Савченко и другие агенты российского влияния оказались «не у дел». Теперь и «редуты» под этими лозунгами вроде бы неудобно стало открывать.
Роман Доник отмечает, не получилось под Верховной Радой со «спартанцами Саакашвили», теперь агентура Кремля решила покачать ситуацию под Министерством обороны. Волонтер отмечает, бить, как всегда, решили по самому болезненному – по эмоциям матерей погибших и до сих пор находящихся в плену ребят.
Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, Минобороны
- В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе
- Кремль намерен сменить главарей " ДНР/ЛНР" на более авторитетных
- Зачем Кремль активно «зачищает» главарей банд, — военный эксперт
- В Донецке здание бывшей ОГА окружили военные. Что-то грядет
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- "Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Купание на Крещение: украинцам напомнили правила безопасного ныряния22:31
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- Терміново: українці більше не побачать “Україна має талант”21:20
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- В Украине прошли успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Печора»20:51
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Что принесет общинам контроль над землей?20:30
- Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?20:10
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- На Донетчину обрушилась новая беда
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Что положить в кошелек для богатства
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки