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Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе
Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга во время пресс-конференции в Киеве заявил, что принятие законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» по факту вводит военное положение в этих регионах, а это несет собой угрозу соблюдению прав граждан, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «УНИАН».
Он отметил, что проект закона «если принять в том виде, в котором он находится в настоящее время, в котором он был подготовлен ко второму чтению, то это будет содержать большие риски для прав и свобод человека». Кроме того, по мнению Чаплыги, отдельные позиции этого проекта закона противоречат Конституции Украины.
Также он отметил, что в соответствии с документом, ВСУ могут быть привлечены в мирное время без применения военного положения. Чаплыга подчеркнул: «По факту этим документом вводится военное положение без необходимой процедуры, которая предусмотрена Конституцией в соответствующих законах. В результате имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов страны, причем не предусмотренным Конституцией способом».
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, закон, права, нарушение
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