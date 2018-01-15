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Архив - Донецкая область

День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет

15.01.2018 19:20
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День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет

В понедельник напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия, по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксировано 1 обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались, и огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

 

Источник: http://sprotyv.info 

 



Теги: Донбасс, перемирие, АТО
 
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