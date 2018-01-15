Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»

15.01.2018 19:58

В интернете опубликованы фотографии оккупированного боевиками Донецка. На кадрах изображены люди, которые стоят в очередях за SIM-картами местного мобильного оператора "Феникс".

Соответствующие фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.

Отметим, что 11 января на оккупированных территориях Донбасса полностью исчезла мобильная связь Vodafone из-за порыва магистрального оптоволоконного кабеля. У специалистов "Vodafone-Украина" нет доступа к большинству объектов на оккупированном Донбассе, поэтому устранить эту проблему сложно.

"Люди бегают по отделениям почты, пытаются купить стартовый пакет местного телефонного оператора "Феникс", но их в продаже крайне мало. Перекупщики уже продают на радиорынке "Маяк" эти стартовые пакеты по 1000 рублей за штуку, тогда как обычная цена – 120 рублей", – рассказала местная жительница.

Источник: https://from-ua.com