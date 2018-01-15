- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»
На временно оккупированной территории Донбасса наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали фиксировать тревожные обращения местных жителей, которые в Луганской области остались без услуг мобильной связи. Как информирует replyua.net, такая информация была обнародована в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.
В организации сообщили: «Команда специальной мониторинговой миссии подчеркнула, что в районах ОРДЛО было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи». В отчете также говорится: «В поселке городского типа Таловое, что в 39 километрах юго-восточнее Луганска, который в настоящее время находится под контролем боевиков «ЛНР», хозяйка магазина выразила наблюдателям свое недовольство и обеспокоенность из-за прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка нужно вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медучреждения».
Напомним, ранее вчера сообщалось, что в сводке СММ ОБСЕ появились данные о том, что местное население ОРДЛО начало активно жаловаться в результате отсутствия у них мобильной связи. Свою обеспокоенность происходящим, в частности, высказал и один из бывших главарей «ДНР» Александр Ходаковский.
Теги: Донбасс, бунт, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
- В Донецке ДНРовцы пытались украсить машину ОБСЕ георгиевской лентой
- ОБСЕ заметила в приграничных районах оккупированного Донбасса очереди из грузовиков
- Нацгвардия РФ направлена на Донбасс для подавления бунтов
- Ирина Геращенко просит международные организации разобраться в ситуации с подростками, которых боевики "ДНР" обвинили в работе на СБУ
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Купание на Крещение: украинцам напомнили правила безопасного ныряния22:31
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- Терміново: українці більше не побачать “Україна має талант”21:20
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- В Украине прошли успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Печора»20:51
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Что принесет общинам контроль над землей?20:30
- Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?20:10
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- На Донетчину обрушилась новая беда
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Что положить в кошелек для богатства
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки