Паника в «ЛДНР»: местные жители жалуются, что они «отрезаны от всего мира»

15.01.2018 09:30

Местное население временно находящихся под оккупацией российских наемников районов Луганской и Донецкой областей начали активно жаловаться из-за отсутствия мобильной связи в регионах, о чем говорится в сводке специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет replyua.net.



Так, наблюдатели получили от людей из поселка Таловое, который находится недалеко от Луганска соответствующие сообщения. Издание «ЛИГА.НЕТ», в свою очередь, ссылаясь на источники, сообщило, что в городе уже четвертый день нет «вообще никакой мобильной связи». Один из местных жителей пожаловался изданию: «Отрезанные от всего мира сейчас. Только скайп и Интернет спасает». Также он добавил, что в настоящее время пока неизвестно, когда в населенном пункте вновь может появиться мобильная связь. Стоит отметить, что в Донецке наблюдается похожая ситуация с операторами сотовой связи.



Напомним, ранее вчера издание сообщало, что один из бывших главарей террористов «ДНР» Александр Ходаковский заявил, что произошедшее несколько дней назад скандальное отключение оператора мобильной связи МТС-Украина (Vodafone) на временно оккупированной части Донбасса было инициировано главарем террористической «ДНР» Александром Захарченко, и это может иметь критические последствия для псевдореспублики.