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Архив - Донецкая область

Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано

15.01.2018 15:12
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Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано
За выходные в Мариуполе от переохлаждения пострадало 11 горожан, причем только трое из них - это лица без постоянного места жительства. 
Об этом MRPL.CITY сообщили работники больницы скорой медицинской помощи.
В течение выходных мороз уложил на больничные койки 11 человек - восемь мужчин и трое женщин в возрасте от 23 до 80 лет. У восьми пострадавших от холода медработники выявили алкогольное опьянение.
Медики также отметили, что из 11 человек только трое были без определенного места жительства, остальные восемь - из социально благополучных категорий.


Теги: Донбасс, Мариуполь, мороз
 
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