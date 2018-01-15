Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано

15.01.2018 15:12

За выходные в Мариуполе от переохлаждения пострадало 11 горожан, причем только трое из них - это лица без постоянного места жительства.

Об этом MRPL.CITY сообщили работники больницы скорой медицинской помощи.

В течение выходных мороз уложил на больничные койки 11 человек - восемь мужчин и трое женщин в возрасте от 23 до 80 лет. У восьми пострадавших от холода медработники выявили алкогольное опьянение.

Медики также отметили, что из 11 человек только трое были без определенного места жительства, остальные восемь - из социально благополучных категорий.