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Архив - Донецкая область

Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины

15.01.2018 15:30
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Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своем «Фейсбуке» по случаю 26-й годовщины музыкальной редакции Государственного гимна Украины написал, что он обязательно прозвучит на территории аннексированного Россией Крыма и оккупированных Луганской и Донецкой областей, о чем пишет replyua.net.

В частности, Порошенко выразил уверенность, что очень скоро ситуация наладится и находящиеся под временной оккупацией регионы снова вернутся под юрисдикцию Украины. Гарант Конституции Украины убежден, что люди, которые там живут, тоже хотят этого. Глава государства отметил: «Я помню, очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровском Донецкой области пели Гимн Украины. Это утверждает в убеждении, что гимн Украины обязательно прозвучит в украинском Луганске, Симферополе, Донецке и Севастополе».

Как известно, ранее один из лидеров крымскотатарского меджлиса Ильми Умеров заявил, что Украина обязательно должна принять закон о коллаборнатах и провести люстрацию власти в Крыму до того, как начнется деоккупация полуострова. 



Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, Порошенко
 
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