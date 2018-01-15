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В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”
В системе электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ») 3 января размещено объявление о реализации прав требования, принадлежащих холдингу «Азовмаш».
Название «Азовмаш» в объявлении не фигурирует, но по описанию и фотографиям можно понять, какое именно это предприятие. На изображениях, например, есть спорткомплекс «Азовмаша» и гостиница «Европейская», передает mind.
Также, исходя из «адреса расположения имущества», - Киев, бул. Тараса Шевченко / ул. Пушкинская, 8/26 - заказчиком является VTB Банк.
На продажу выставлены объекты недвижимого имущества промышленного назначения общей площадью 141 350 кв. м и объекты коммерческого назначения общей площадью 6500 кв. м в Мариуполе Донецкой области, а также объекты промышленного назначения общей площадью 56 580 кв. м в Полтаве. Объекты реализуются как залоговое имущество по кредитам.
Торги будут проходить в форме редукциона. Стартовая цена - 3,34 млрд грн, но продавец готов снижать цену до предельной стоимости 297,2 млн грн. Дата проведения аукциона - 22 января 2018 в 9:00, а дата окончания торгов - 26 января 2018 в 16:00.
Отметим, холдинг «Азовмаш» принадлежал Юрию Иванющенко - соратнику бывшего президента Виктора Януковича.
Недавно Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.
Напомним, что предприятие «Азовмаш» не работает более 2 лет. Его сотрудники не получают зарплату, бюджет Мариуполя - налоги, социальная инфраструктура, которая находится на балансе предприятия — в запустении. В феврале 2016-го было объявлено о создании корпоративного центра «Азовмаш Груп». Его гендиректором был назначен Игорь Прасолов. 0629 встретился с Игорем Прасоловым, чтобы расспросить, насколько все печально на заводе и каковы перспективы выхода из кризиса одного из градообразующих предприятий Мариуполя.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Азовмаш
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