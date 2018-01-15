Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”

15.01.2018 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”

В системе электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ») 3 января размещено объявление о реализации прав требования, принадлежащих холдингу «Азовмаш».

Название «Азовмаш» в объявлении не фигурирует, но по описанию и фотографиям можно понять, какое именно это предприятие. На изображениях, например, есть спорткомплекс «Азовмаша» и гостиница «Европейская», передает mind.

Также, исходя из «адреса расположения имущества», - Киев, бул. Тараса Шевченко / ул. Пушкинская, 8/26 - заказчиком является VTB Банк.

На продажу выставлены объекты недвижимого имущества промышленного назначения общей площадью 141 350 кв. м и объекты коммерческого назначения общей площадью 6500 кв. м в Мариуполе Донецкой области, а также объекты промышленного назначения общей площадью 56 580 кв. м в Полтаве. Объекты реализуются как залоговое имущество по кредитам.

Торги будут проходить в форме редукциона. Стартовая цена - 3,34 млрд грн, но продавец готов снижать цену до предельной стоимости 297,2 млн грн. Дата проведения аукциона - 22 января 2018 в 9:00, а дата окончания торгов - 26 января 2018 в 16:00.

Отметим, холдинг «Азовмаш» принадлежал Юрию Иванющенко - соратнику бывшего президента Виктора Януковича.

Недавно Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.

Напомним, что предприятие «Азовмаш» не работает более 2 лет. Его сотрудники не получают зарплату, бюджет Мариуполя - налоги, социальная инфраструктура, которая находится на балансе предприятия — в запустении. В феврале 2016-го было объявлено о создании корпоративного центра «Азовмаш Груп». Его гендиректором был назначен Игорь Прасолов. 0629 встретился с Игорем Прасоловым, чтобы расспросить, насколько все печально на заводе и каковы перспективы выхода из кризиса одного из градообразующих предприятий Мариуполя.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, Азовмаш
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх