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Архив - Донецкая область

Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС

15.01.2018 11:30
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Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС

На территории Донецкой области функционируют пункты оказания помощи населению.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. 

Ежедневно через контрольные пункты въезда-выезда на территории Донецкой области перемещаются сотни граждан. На каждом из четырех КПВВ функционируют пункты оказания помощи населению на которых дежурят представители Службы спасения.

Пункты оказания помощи работают в круглосуточном режиме, их основными задачами являются создание условий для граждан, в частности, обеспечение санитарно-гигиенических условий, предоставление при необходимости медицинской помощи и обеспечение общественного правопорядка во время пересечения КПВВ. На территории пунктов оказания помощи постоянно дежурят спасатели, обеспечивая пожарную безопасность и функционирование пунктов оказания помощи, к которым, в случае необходимости, может обратиться каждый.

Вдоль линии разграничения их несколько:

- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 60 м от КПВВ «Зайцево» Артемовский район;

- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 20 м от КПВВ «Пищевик» Волновахский район (перенесенный с КПВВ «Гнутово» г.. Мариуполь и функционирует с 25.12.2015 года);

- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 200 м от КПВВ «Новотроицкое», Волновахский район и 80 м от автодороги Н-20 «Мариуполь - Славянск»;

- пункт оказания помощи расположен на расстоянии 2,9 км от КПВВ «Курахово».

За последние сутки в пункты оказания помощи населению обратилось 73 человека, из них 6 детей и 27 пожилых людей (КПВВ «Майорское» - 39 человек, из них 5 детей и 19 пожилых людей; КПВВ «Новотроицкое» - 4 человека; КПВВ « Гнутово »- 27 человек, из них 1 ребенок и 8 человек преклонного возраста; КПВВ« Марьинка »- 3 человека). С начала функционирования пунктов, зарегистрирована и оказана помощь 71 012 лицам (из них 5043 детей и 12132 людей пожилого возраста).

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, пункт обогрева
 
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