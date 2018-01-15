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Архив - Донецкая область

Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь

15.01.2018 15:22
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Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь

Несмотря на то, что сеть Vodafone отсутствует на оккупированной части территории  Донбасса, абоненты все равно оплачивают отсутствующие услуги согласно тарифному плану, сообщает informator.media.
«Наличие или отсутствие сети не влияет на снятие денег со счета. Если подключен тариф или услуги с абонентской платой, то необходимы суммы продолжают списываться», — сообщил корреспонденту сотрудник отдела по работе с абонентами Vodafone.
Таким образом, с момента, когда в ОРДЛО пропала связь 11 января, средства со счетов абонентов мобильного оператора продолжают сниматься.
При этом о перспективах восстановления работы мобильной связи на оккупированном Донбассе на горячей линии ничего пока не известно.



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, оплата
 
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