Главная / Новости / Донецкая область / Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь
Последние новости раздела
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь
15.01.2018 15:22
Несмотря на то, что сеть Vodafone отсутствует на оккупированной части территории Донбасса, абоненты все равно оплачивают отсутствующие услуги согласно тарифному плану, сообщает informator.media.
«Наличие или отсутствие сети не влияет на снятие денег со счета. Если подключен тариф или услуги с абонентской платой, то необходимы суммы продолжают списываться», — сообщил корреспонденту сотрудник отдела по работе с абонентами Vodafone.
Таким образом, с момента, когда в ОРДЛО пропала связь 11 января, средства со счетов абонентов мобильного оператора продолжают сниматься.
При этом о перспективах восстановления работы мобильной связи на оккупированном Донбассе на горячей линии ничего пока не известно.
Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, оплата
Читайте также:
- Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- в "ДНР" плохо работает мобильная связь: жители массово жалуются на распиареный "Феникс"
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Купание на Крещение: украинцам напомнили правила безопасного ныряния22:31
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- Терміново: українці більше не побачать “Україна має талант”21:20
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- В Украине прошли успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Печора»20:51
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Что принесет общинам контроль над землей?20:30
- Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?20:10
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- На Донетчину обрушилась новая беда
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Что положить в кошелек для богатства
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки