Дипломат: все разговоры о разрыве Договора о дружбе между Украиной и РФ – пустышка. Это невыгодно ни одной из сторон

17.01.2018 13:44

Последнее время возникает много дискуссий относительно Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997. В частности, в течение последней недели в России обсуждается тема денонсации отдельных положений Договора, в частности статьи 2, в которой Стороны подтвердили нерушимость границ друг друга. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский дипломат Вадим Трюхан.



По его словам, в этой связи следует объяснить юридические и политические моменты вокруг этой темы. Самым Договором не предусматривается денонсация, прекращение или приостановление отдельных его положений. Он заключался на 10-ть лет с возможностью автоматического продления на последующие 10-ти летние периоды, если за 6 месяцев, то есть до 1 октября года, предшествующего тому, в который заканчивается очередной срок действия, ни одна из Сторон не уведомит нотой другую о намерении прекратить его действие. Согласно статье 44 «Делимость положений Договора» Венской конвенции о международных договорах, денонсация отдельных положений Договора, если такая возможность прямо не предусмотрена ним, не допускается.



Вадим Трюхан отметил, что касается политического аспекта Договора, то Украине не выгодно инициировать прекращение действия Договора, поскольку это будет неоднозначно воспринято ее западными партнерами и может использоваться Россией как козырь, мол «Украина сама хочет войны». России не выгодно инициировать прекращение действия Договора, так как это свидетельствовало бы о ее дальнейших милитаристских планах относительно Украины и региона в целом, а также было бы аргументом в пользу сохранения существующих и введения дополнительных санкций против нее. Таким образом, никакого прекращения действия Договора, и тем более отдельных его положений, в случае, если не начнется серьезная эскалация конфликта до 1 октября 2019 года не будет. Хотя исключать появление ряда политических заявлений как в России, так и в Украине, нельзя. В то же время, они не будут иметь никакого юридического значения и никаких практических последствий для обеих сторон. А то, что Россия грубо нарушила Договор, в первую очередь его статью 2, может отрицать разве слепой. Это – аксиома.