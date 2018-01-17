Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей

17.01.2018 16:58

Российское руководство с четвертого квартала 2017 года существенно уменьшило объемы финансовой помощи так называемым «республикам».

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, это заставило «руководство» последних минимизировать расходы на содержание местных «бюджетных» учреждений, организаций и предприятий.

В частности, с начала года прекращены выплаты премий и надбавок бюджетникам, вдвое уменьшены выплаты по безработице лицам, которые находятся на учете так называемых «бирж труда», с задержкой в ​​месяц будут финансировать вообще все фейковые «республиканские государственные учреждения».

Кроме того, дефицит бюджета псевдореспублик предполагается покрывать за счет активизации деятельности так называемых «контролирующих и правоохранительных органов днр», которые получили указания усилить «работу» с частными предпринимателями на временно оккупированной территории Донбасса.

Источник: http://sprotyv.info