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Архив - Донецкая область

На Донбассе подорвались военные: есть погибшие и раненые

17.01.2018 12:20
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На Донбассе подорвались военные: есть погибшие и раненые

Украинские военные понесли серьезные потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 17 января.

"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – рассказали военные.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Напомним, Донецк и другие оккупированные города Донбасса остаются без мобильной связи оператора "Водафон". Как известно, это был последний украинский оператор, который работал на неподконтрольных территориях. В четверг днем из-за повреждения оптико-волоконного кабеля мобильная связь исчезла.

По одной из версий, причиной стало повреждение оптико-волоконного кабеля. Согласно другой – перебои связи организовали сами боевики, позже под предлогом этого заявив о намерении взять под внешний контроль расположенные на их территории мощности оператора.  

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, погибший, взрыв, военные, раненые
 
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