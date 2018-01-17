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Освобожденный украинский диверсант рассказал об ужасах пыток в «ДНР»
Украинский диверсант Иван Тыренко заявил, что в плену боевиков «ДНР» его заставили подписать признания в том, что он хотел убить главарей «республики».
Так, Тыренко отметил: «У меня не было ни приговора, ни статьи. Только допросы были — и все, даже ничего не предъявляли. Допрашивали о целях и задачах приезда. Я старался не отвечать. Мне давали подписывать бумажки, что я и Захарченко убить хотел, и Моторолу с Гиви. Хотели показать, какого важного диверсанта поймали. Я подписал все, конечно. У меня не было столько здоровья, чтобы не подписывать».
По его словам, он попал в плен 8 мая 2016 года во время прохождения блокпоста боевиков. Также, он сообщил, что при задержании его сильно избивали: «Потом меня отвезли в Донецк, в здание УБОП, там сидела их контрразведка. Привезли меня где-то в 12 дня, допрос продолжался до 12 ночи. Потом отвезли в изолятор временного содержания, там меня отказывались брать, потому что я был в очень плохом состоянии. Синий, что [купюра] пять гривен, — били очень сильно. Потом меня отвезли в МГБ, я там пробыл три дня на допросах. После них отправили на гауптвахту, там уже не сильно пытали».
Помимо этого, он отметил: «Два раза в день выводили в туалет, кормили ужасно — давали комбикорм, который свиньям обычно дают. Потом меня перевезли в Макеевку, и я там сидел год, до обмена. Кормили уже получше, три раза в день».
Тыренко подчеркнул, что в плену его много били, так как он был добровольцем, а не военнослужащим ВСУ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пытки, диверсант, ДНР
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