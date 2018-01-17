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Архив - Донецкая область

Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков

17.01.2018 21:20
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Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков

На протяжении дня боевики трижды обстреливали украинцев в зоне АТО

В зоне АТО на Донбассе на протяжении 17 января было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.

Так, на Донецком направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песков.

Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.

Кроме того, на протяжении часа противник из гранатометов и стрелкового оружия провоцировал наших воинов в районе Новотроицкого.

Украинские воины ответного огня не открывали. 

На других участках нарушений режима тишины не зафиксировано.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, обстрел, АТО
 
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