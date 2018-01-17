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Архив - Донецкая область

Внимание водители! На дорогах Донецкой области сложные погодные условия

17.01.2018 14:00
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Внимание водители! На дорогах Донецкой области сложные погодные условия

Сегодня из-за обильных снегопадов на дорогах области сложные условия


Правоохранители обращаются к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. А также быть осторожными на дорогах, выбирать правильный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и техническое состояние транспорта.

Как сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции, особенно внимательными и осторожными нужно быть во время поездок в условиях ограниченной видимости. Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, с особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам. От резких маневров также стоит воздержаться. В условиях ограниченной видимости, тумана, сильного снегопада или дождя двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.



Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, погода, водитель
 
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