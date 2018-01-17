Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО

17.01.2018 21:40

Компания «Vodafone-Украина» сообщила о начале ремонтных работ по восстановлению мобильной связи на оккупированной территории Донбасса.

Так, на сайте компании отмечается: «Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля начались и будут продолжены завтра. Про восстановления связи проинформируем дополнительно».

Напомним, на территории ОРДЛО с 11 января не работает мобильная связь «Vodafone» из-за повреждения кабеля.

Источник: https://donpress.com