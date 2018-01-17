Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО

17.01.2018 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО

Компания «Vodafone-Украина» сообщила о начале ремонтных работ по восстановлению мобильной связи на оккупированной территории Донбасса.

Так, на сайте компании отмечается: «Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля начались и будут продолжены завтра. Про восстановления связи проинформируем дополнительно».

Напомним, на территории ОРДЛО с 11 января не работает мобильная связь «Vodafone» из-за повреждения кабеля.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мобильная связь, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх