"ДНР" и "ЛНР" изменят названия

18.01.2018 17:45

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник попросил больше не употреблять названия "ЛНР" и "ДНР". Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Верховной Рады, комментируя закон о реинтеграции Донбасса, передает "Диалог.UA".

По его словам, теперь согласно принятому документу так называемые "органы власти" на временно неподконтрольных Украине территориях Донецка и Луганска должны именоваться не иначе как "оккупационная администрация". "Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые "ЛНР" и "ДНР". Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация Российской Федерации"", - подчеркнул Винник