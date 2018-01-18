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МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон
Боевики «ДНР» так и не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон» на оккупированной части Донецкой област, пишет ДонПресс.
Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что оккупационные власти «ЛНР» обеспечили режим тишины для проведения ремонтных работ.
В пресс-службе сообщили: «17.01.2018 г. По информации СЦКК у города Счастье, Луганской области были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области. Гарантий безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) от представителей незаконных вооруженных формирований получено не было. Этот вопрос прорабатывается представителями офиса СММ ОБСЕ. 18.01.2018. выполнение ремонтных работ у г. Счастье было продолжено».
В то же время, «министр связи ДНР» в срыве аварийно-восстановительных работ о обвинил украинскую сторону. Он заявил, что якобы из Администрации Президента Украины дано указание «не включать» мобильную связь на оккупированной территории Донбасса.
Теги: Донбасс, ремонт, разрешение, кабель, МТС
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