Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон

18.01.2018 18:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон

Боевики «ДНР» так и не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон» на оккупированной части Донецкой област, пишет ДонПресс.
Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что оккупационные власти «ЛНР» обеспечили режим тишины для проведения ремонтных работ.
В пресс-службе сообщили: «17.01.2018 г. По информации СЦКК у города Счастье, Луганской области были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области. Гарантий безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) от представителей незаконных вооруженных формирований получено не было. Этот вопрос прорабатывается представителями офиса СММ ОБСЕ. 18.01.2018. выполнение ремонтных работ у г. Счастье было продолжено».
В то же время, «министр связи ДНР» в срыве аварийно-восстановительных работ о обвинил украинскую сторону. Он заявил, что якобы из Администрации Президента Украины дано указание «не включать» мобильную связь на оккупированной территории Донбасса.



Теги: Донбасс, ремонт, разрешение, кабель, МТС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх