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"Они ломают логику минского процесса", - в оккупированном Луганске сепаратисты устроили Украине "разбор полетов" после закона о Донбассе
Так называемый и.о. "министра иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил сегодня, 18 января, спустя несколько часов после принятия ВР закона о реинтеграции Донбасса, что народные депутаты Украины устроили провокацию. По словам сепаратиста, принятый закон может полностью перечеркнуть минский процесс, передает "Диалог.UA".
"Данный закон в корне ломает логику минского процесса, но будем надеяться, что разум возьмет верх и работа в Минске продолжится, несмотря на те провокационные законы, которые принимает Украина", - заявил пособник оккупационного режима в ОРЛО. Кроме того в "ЛНР" заявляют, что этим законом власти Украины пытаются подвести все происходящее на оккупированном Донбассе под какую-то нормативную базу, хотя сепаратисты считают, что для этого нет оснований. Ранее на судьбоносный закон отреагировал и террорист Захарченко высказавшийся, что с принятием закона "мир" на территории оккупированной боевиками "ДНР/ЛНР" закончится.
Теги: Донбасс, закон, Луганск, реинтеграция Донбасса
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