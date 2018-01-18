"Они ломают логику минского процесса", - в оккупированном Луганске сепаратисты устроили Украине "разбор полетов" после закона о Донбассе

18.01.2018 22:01

Так называемый и.о. "министра иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил сегодня, 18 января, спустя несколько часов после принятия ВР закона о реинтеграции Донбасса, что народные депутаты Украины устроили провокацию. По словам сепаратиста, принятый закон может полностью перечеркнуть минский процесс, передает "Диалог.UA".

"Данный закон в корне ломает логику минского процесса, но будем надеяться, что разум возьмет верх и работа в Минске продолжится, несмотря на те провокационные законы, которые принимает Украина", - заявил пособник оккупационного режима в ОРЛО. Кроме того в "ЛНР" заявляют, что этим законом власти Украины пытаются подвести все происходящее на оккупированном Донбассе под какую-то нормативную базу, хотя сепаратисты считают, что для этого нет оснований. Ранее на судьбоносный закон отреагировал и террорист Захарченко высказавшийся, что с принятием закона "мир" на территории оккупированной боевиками "ДНР/ЛНР" закончится.