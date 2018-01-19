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Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на 70% увеличение количества случаев нарушения режима тишины на Донбассе.
Об этом во время брифинга в пятницу рассказал первый заместитель главы СММ в Украине Александр Хуг, пишет УП.
"К сожалению, никаких сдвигов в процессе отвода сил и разминирования не наблюдается. Напротив наблюдатели увидели масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения, что свидетельствует о начале очередных военных действий", - сказал Хуг.
По его словам, за последнюю неделю ситуация на Востоке Украины значительно ухудшилась.
"Мы зафиксировали более 6500 нарушений режима прекращения огня. Это более чем на 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - сказал он.
Также Хуг добавил, что фиксировалось значительное увеличение случаев использования запрещенного тяжелого вооружения - более 370 раз в период с 8 по 14 января, в то время как в первую неделю января было всего 6 таких случаев.
"Цифры не могут передать все то, что там происходит. Сколько бы случаев нарушения тишины мы не фиксировали, конфликт не утихает... Насилие стало частью жизни людей, которые там проживают", - добавил он.
Представитель ОБСЕ отметил, что на прошлой неделе, из-за разрыва мины пострадал водитель такси из Макеевки и это не единичный случай.
Он добавил, что за прошлый год от обстрелов и разрыва мин погибли или были сильно травмированы более 40 детей.
"Для кого-то это просто новости, а для жителей Донбасса это реалии жизни. Люди живут в столь ужасных условиях, которые десятилетиями не видели нигде в Европе", - сказал Хуг.
По его словам, ОБСЕ зафиксировали, что на прошлой неделе в оккупированных районах люди жили без электричества, газа и тепла.
Теги: Донбасс, конфликт, обострение, Хуг
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