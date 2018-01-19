В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”

19.01.2018 17:50

Представители крупнейшего мобильного оператора Vodafone утверждают, что исправили поломку в сети и жители оккупированной территории Луганской области якобы уже могут пользоваться услугами связи.

В то же время в Луганске по состоянию на 15:30 пятницы, 19 января, сети Vodafone по-прежнему нет.

Абоненты не могут найти сигнал почти по всей территории захваченного россиянами города. И только в нескольких точках сеть работает более-менее стабильно.

Впрочем, начальник отдела по связям с общественностью “Водафон Украина” Виктория Рубан обладает другой информацией.

“Ремонтные работы в районе Счастья завершены, Луганск в эфире. К сожалению “не видим” Донецк. В Донецке сеть не поднимается. Причина неизвестна – или оборудования выведено из строя, либо нет энергоснабжения. Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, – вопрос не ко мне”.

Как известно, на подконтрольной РФ территории в районе Еленовки 11 января террористы срезали на металлолом оптоволоконный кабель, что привело к отключению сети Vodafone.

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