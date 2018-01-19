«Власти ДНР» обвинили Украину в атаках на «Феникс», а в «ЛНР» сообщили о работе Vodafone

19.01.2018 15:38

Участившиеся DDoS-атаки на ресурсы сотового оператора «Феникс» могут вестись с территории Украины. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе «министерства связи ДНР», передают пророссийские СМИ.

По информации «министерства», за январь 2018 года «специалистам «РОС» пришлось отразить восемь масштабных атак».

Атаки совпали с отключением связи Vodafone, что «чиновников ДНР» навело на мысль, что «DDos-атаки идут с украинской стороны».

В «министерстве» считают, что «эти действия направлены на дискредитацию доброго имени компании «Республиканский оператор связи».

Вместе стем, «представительство ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в «республике» восстановлена мобильная связь сотового оператора Vodafone.

О возобновлении связи Vodafone на оккупированной части Луганской области сообщили и местные жители.

Напомним, мобильный оператор Vodafone полностью перестал работать на территории «ЛНР» и «ДНР» 11 января из-за повреждения кабеля в зоне боевых действий.

Источник informator