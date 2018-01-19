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Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается
Компания Vodafone работает над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеет определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение. Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.
"Ремонтные работы продолжаются. Наши специалисты прогнозировали, что ремонтные работы могут быть закончены за 10-12 часов. Но дело в том, что технических работников на такое длительное время не пускают на участок, где ведутся ремонтные работы. Нам дают разрешение на несколько часов в сутки. Поэтому этот процесс ремонта растягивается во времени, и мы не можем выполнить работы за один день", - сказала Рубан.
Она пояснила, что для ремонта выполняют земельные и сварочные работы в так называемой серой зоне, на линии разграничения.
"Это достаточно сложные работы, тем более в таких условиях – когда ограничено время, снег и мороз. К тому же для выполнения работ требуется согласование и с одной стороны, и с другой стороны – о прекращении боевых действий, обстрелов, чтобы не рисковать жизнью людей. Нам в этом помогает ОБСЕ, СЦКК, которые мониторят ситуацию и способствуют этим работам, помогают согласовать возможность безопасного доступа к участку работ", - пояснила представитель компании.
В то же время, она выразила надежду, что работы удастся закончить до конца суток 19 января.
"Надеемся, что сегодня, возможно, вероятно, смогут отремонтировать", - сказала Рубан.
Она также подчеркнула, что после восстановления связи Vodafone не будет устанавливать специальные тарифы для жителей этой территории, но и не сможет предоставить им широкий ассортимент пакетов.
По словам Рубан, когда запускали Vodafone, то всех предупреждали, что Vodafon-овские тарифы не будут продаваться, и не предусмотрены для использования на оккупированной территории.
"Но люди каким-то образом, когда бывали на контролируемой территории, покупали эти тарифы, перевозили их, или контрабандой продавали в ОРДЛО и там их использовали. Поэтому мы действительно переводим этих абонентов на тариф "Смартфон стандартный"", - сказала она.
Рубан пояснила, что в этом тарифе будет несколько опций, поэтому у людей будет возможность выбрать оптимальную для себя форму платы.
"Это связано с тем, что поддерживать 2 или 3 десятка тарифов на этой территории очень сложно. Нам там сложно работать, потому что мы и не работаем, а удаленно предоставляем там услуги связи. Поэтому мы и выбрали один тариф, который является популярным у жителей этой территории и который будет оптимальным для этой территории", - сказала Рубан.
Она уточнила, что тариф "Смартфон стандартный" действует по всей территории Украины, и его условия не будут отличаться на свободной и оккупированной территории.
"Условия, которые есть в тарифе, будут действительны для контролируемой территории и неконтролируемой. Не будет никакой дискриминации", - подытожила представитель Vodafone.
Теги: Донбасс, ремонт, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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