Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бесплатной медицине в ОРДЛО пришел конец?

20.01.2018 15:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бесплатной медицине в ОРДЛО пришел конец?

Из-за значительного уменьшения объемов российского финансирования фейковых "республик", в медицинских учреждениях ОРДЛО размещают объявления о прекращении бесплатного предоставления любых медицинских услуг.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, подчеркивая, что "обслуживание пациентов, в том числе и коллаборационистов, будет проводиться исключительно за их счет".



Теги: Донбасс, медицина, оккупация, ГУР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх