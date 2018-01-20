Бесплатной медицине в ОРДЛО пришел конец?

20.01.2018 15:58

Из-за значительного уменьшения объемов российского финансирования фейковых "республик", в медицинских учреждениях ОРДЛО размещают объявления о прекращении бесплатного предоставления любых медицинских услуг.



Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, подчеркивая, что "обслуживание пациентов, в том числе и коллаборационистов, будет проводиться исключительно за их счет".