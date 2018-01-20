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Два приграничных района Донбасса ненадолго попали в поле зрение СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.
Примерно за 55 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 24 автомобиля (2 с табличками "ЛНР", а остальные — с украинскими и российскими номерными знаками) и вышли 52 пешехода (мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет), а в Украину въехали 5 автомобилей (с украинскими и российскими номерными знаками) и вошли 18 пешеходов (мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет).
Находясь в пункте пропуска возле с. Верхнегерасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) в течение 40 минут, команда СММ видела, что из Украины вышли 3 мужчин (от 20 до 25 лет), а в Украину вошла 1 женщина (примерно 25 лет).
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, СММ ОБСЕ
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