Геращенко ответила на выпады Кремля касательно закона "о реинтеграции Донбасса"

20.01.2018 12:45

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко уверяет, что "закон о реинтеграции Донбасса" (он же - закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией.



"Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую, - заявила Геращенко на выпады главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря российского президента - Дмитрия Пескова. - Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции".



По словам Геращенко, Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосовали в первом чтении изменений в Конституцию, и закон о особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017; и закон об амнистии с сентября 2014.



"Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность - оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно - априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - подчеркивает Ирина Геращенко.

Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.



Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.

Известный украиинский политолог и блогер Олег Пономарь прокомментировал принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.



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