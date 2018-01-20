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Архив - Донецкая область

Климкин: В оккупированном Донбассе хотят сохранить российскую колонию

20.01.2018 18:08
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Климкин: В оккупированном Донбассе хотят сохранить российскую колонию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата.

"Место формата не имеет особого значения, - заявил Климкин в эфире телеканала "Интер". - Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию".

По словам министра, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Беларуси" и хорошей логистике.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу. Он также заявил о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Востоке Украины в Казахстане.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что "Беларусь не напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров".



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Минск, Казахстан, переговоры
 
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