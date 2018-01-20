На Луганском направлении по позициям ВСУ за час выпустили 20 снарядов

20.01.2018 13:23

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута сообщил, что российско-оккупационные войска осуществили 19 января 3 обстрела украинских позиций на Луганском направлении.



По словам полковника, в начале суток противник почти час использовал против защитников Луганского 82-мм минометы, выпустив по позициям ВСУ 20 снарядов.



"После короткой провокации из стрелкового оружия утром против защитников Станицы Луганской, боевики вечером снова изрядно активизировались вокруг Луганского, - продолжает полковник. - Тишину здесь нарушали очереди вражеских крупнокалиберных пулеметов и взрывы 82-мм мин, которых было зафиксировано 8".

Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны АТО.

Всего 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

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