Официально: в ОРДО не дают гарантий безопасности для ремонта связи Vodafone Украина

20.01.2018 08:14

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) озвучила последние данные о восстановлении мобильной связи в ОРДЛО.



Украинская сторона СЦКК сообщает, что 19.01.2018 специалистами компании "Vodafone Украина" при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине завершены ремонтные работы по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора в районе населенного пункта Веселая Гора (Луганская область). Это позволяет в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, проживающих на оккупированной части Луганской области.



Вместе с тем, все заявки компании " Vodafone Украина " на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе населенного пункта Еленевка (Донецкая область), подтвержденные гарантии безопасности штаба АТО и, при содействии СММ ОБСЕ, переданные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не предоставлено.



По мнению украинской стороны СЦКК, всё это свидетельствует о незаинтересованности "руководителей" ОРДО в восстановлении работы мобильной сети оператора "Vodafone Украины" на оккупированной части Донбасса.

Напомним, связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января.

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