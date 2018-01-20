Опубликована новая карта из зоны АТО

20.01.2018 12:20

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту из зоны АТО по состоянию на начало суток 20 января.

Согласно карте, нарушения режима тишины вчера произодили в районе Станицы Луганской, на юге Донетчины и на Светлодарской дуге.

Напомним, что в районе Широкино вражеских диверсантов вчера накрыли огнем.

Напомним, что 19 января оккупанты Донбасса совершили 7 обстрелов в зоне АТО.

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