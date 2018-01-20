Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных

20.01.2018 19:01

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Церковь за участие в освобождении украинских пленных с территории ОРДЛО. "Украина ждет освобождения из плена еще несколько военных, - об этом шла речь во время встречи президента Петра Порошенко с Митрополитом Украинской Православной церкви Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко", - сообщает сайт главы государства.



Отмечается, что Порошенко поблагодарил украинскую церковь за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей - за "ту нашу совместную работу, которую мы делаем чтобы освободить украинцев из плена, где они находятся на оккупированных территориях".



"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - отметил Петр Порошенко. При этом он отметил, что "Украина готова к решительным шагам по возврату наших ребят домой".



"Вы видели с каким большим энтузиазмом и радостью перед Новым годом украинцы встречали 74 освобожденных из плена", - напомнил президент о всеукраинский флешмоб "#ЗустрінемоСвоїх". Он также сообщил о своей встрече с семьями тех, кто остался на оккупированной территории в тюрьмах. "Я твердо пообещал - мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее они вернулись домой", - сказал Петр Порошенко.



Предстоятель Украинской Православной церкви Митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.