У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе

20.01.2018 21:23

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе может состояться в феврале или марте 2018 года. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука.



"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее, даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие. Дело в том, что в марте должны пройти выборы Путина, – очередные выборы президента РФ. Ему было бы неплохо в выборы войти в белой тоге миротворца", – сказал Тука в эфире канала NewsOne.

Напомним, что 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый за долго время обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных сторонника ОРДЛО на 73 украинских заложников.



Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.



18 января во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны обменялись списками удерживаемых лиц. Пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер предположила, что обмен может произойти в ближайшее время.



Боевики "ДНР" по этому поводу развернули бурную деятельность по выявлению "шпионов", ударно пополняя "обменный фонд".



Напомним, что сегодня, 20 января, президент Украины провел важную встречу касательно освобождения пленных.