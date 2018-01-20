- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен07:20
- В Донецке перекроют движение, вспоминая кошмарный обстрел07:05
- Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения06:52
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов21:07
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки20:37
В Украине вспоминают "киборгов" из Донецкого аэропорта
Сегодня, 20 января, в Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта, которых за мужество и стойкость прозвали "киборги".
В Центральном доме офицеров ВСУ состоятся фотовыставка портретов погибших защитников, награждение семей погибших героев ведомственными знаками отличия Минобороны, а также концертная программа с участием Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВСУ, народной артистки Украины Ады Роговцевой, автора официального гимна АТО "Братья-украинцы", лидера группы "Сабля" В. Гейзера, группы "Mad Heads", группы "Мандри" и других известных исполнителей, отмечает 112.ua
Бои за установление контроля над аэродромом донецкого международного аэропорта, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и незаконными вооруженными формированиями с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.
В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и много других.
Многих из них отметили государственными наградами, некоторых – посмертно.
18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".
21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
По официальным данным, защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 военных. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления.
После разрушения старого и нового терминалов аэропорта, оборона которых продолжалась 242 дня, украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.
Украина навсегда запомнит защитников донецкого аэропорта, написал сегодня на своих страницах в соцсетя президент Петр Порошенко. "242 дня несокрушимости. 242 дня героизма. 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников донецкого аэропорта. И наши "киборги" – символ Украины, которую невозможно победить, - отметил глава государства. - Ведь за нас "правда, и слава, и воля святая".
Завтра, 21 января, по случаю годовщины героической обороны Донецкого аэропорта в 8:30 минут на третьем этаже терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь" состоится выступление с участием 7 лучших оркестров гарнизона города и музыкальных подразделений других военных формирований.
Подобная акция с участием военных музыкальных коллективов в этот день также состоится в городах Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов и Винница.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкий аэропорт, защитники, киборги
- Стабильность зависит от МВФ
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- В Украине отменят ночные поезда
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер
- Мнение: на месте развалин донецкого аэропорта "должен появиться Мемориал (музей) Независимости и этой кошмарной войны"
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен07:20
- В Донецке перекроют движение, вспоминая кошмарный обстрел07:05
- Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения06:52
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее21:45
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов21:07
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен07:20
- В Донецке перекроют движение, вспоминая кошмарный обстрел07:05
- Олег Пономарь: Закон о деоккупации Донбасса не отменяет, не перечеркивает и не прекращает минские соглашения06:52
- На Светлодарской дуге на позиции боевиков ОРДЛО " хорошо взлетали и горели брёвна"23:14
- Экс-посол США в Украине назвал непродуктивными минские переговоры по Донбассу22:20
- На Донетчине ищут 1300 пропавших людей22:05
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее21:45
- В Донецке из газовых конфорок хлынула вода, а дом мог взлететь на воздух21:36
- У Туки хорошее предчувствие касательно очередного обмена пленными на Донбассе21:23
- Как жителям ОРДО дозвониться в свободную Украину со стационарных телефонов21:07
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- В «ДНР» идет подготовка к большим боям