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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДЛО цинично обстреливали силы АТО, а потом вдруг образумились

21.01.2018 07:52
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Боевики ОРДЛО цинично обстреливали силы АТО, а потом вдруг образумились

По данным пресс-центра штаба АТО, вторая половина прошедших сутков, 20 января, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато днем российско-окупационные войска били даже из минометов.

Так, на Луганском направлении противникг из гранатометов различных видов устроил непродолжительный обстрел укреплений ВСУ вблизи Луганского.

На Донецком направлении эпицентром агрессии стало Приазовье. У Водяного оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы. Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовка Вторая, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"З минувшие сутки противник 6 раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимая врачебная помощь", - сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, ОРДЛО
 
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