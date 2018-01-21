Боевики ОРДЛО цинично обстреливали силы АТО, а потом вдруг образумились

21.01.2018 07:52

По данным пресс-центра штаба АТО, вторая половина прошедших сутков, 20 января, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато днем российско-окупационные войска били даже из минометов.



Так, на Луганском направлении противникг из гранатометов различных видов устроил непродолжительный обстрел укреплений ВСУ вблизи Луганского.



На Донецком направлении эпицентром агрессии стало Приазовье. У Водяного оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы. Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовка Вторая, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



"З минувшие сутки противник 6 раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимая врачебная помощь", - сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба АТО.